Погашенную судимость не будут указывать в справках для работодателей

Работодатели в Казахстане больше не будут знать о погашенных судимостях работников.

Как сообщил в Караганде на выездном совещании заместитель генерального прокурора страны Марат Ахметжанов, формат оформления справок о несудимости поменяли, убрав для гражданского общества сведения о погашенных судимостях, чтобы не лишать освободившегося осужденного шанса получить работу и максимально социализироваться.

«Работодатели не трудоустраивают их, узнав прошлом. Только в 2015 году справки о несудимости по стране запросили полтора миллиона человек. Справку требуют везде, даже у кандидатов в дворники. В этом году ситуация изменена. Теперь граждане будут получать справки в новом формате, то есть погашенная судимость в справке отражаться не будет. Полная картина будет видна только спецслужбам и уполномоченным органам», — сказал Марат Ахметжанов.

Он отметил, что в стране реализуется ряд реформ в сфере уголовно-исполнительного производства и пенитенциарной системы, которые помогают осужденным после освобождения адаптироваться к современным реалиям, получить работу, жилье в госприютах и другую помощь — медицинскую, психологическую и так далее. Марат Ахметжанов дал прогноз, что «нам под силу выйти из списка 70 стран, лидирующих в тюремном рейтинге».