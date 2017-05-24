Под Карагандой пройдут масштабные противопожарные учения

7-го и 8-го июня в национальном парке «Буйратау» пройдут масштабные противопожарные учения. На них соберутся спасатели из Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает пресс-служба акима Карагандинской области.

Территорию национального парка для учений выбрали не случайно: во-первых, она находится на границе трех областей; а во-вторых, позволяет отработать действия спасателей на случай масштабного пожара.

— Направлены письма в Павлодарскую и Акмолинскую области о привлечении сил и средств на территорию национального парка «Буйратау», — говорит Андрей Моисеев, заместитель начальника Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности. — Будет разработан сценарий учений, привлечены все силы, как национального парка, так и противопожарной службы. Отработаны действия и добровольных противопожарных отрядов. Все будет происходить так, как будто пожар случился на самом деле.

Результатом учений должен стать разработанный план совместных действий добровольцев, профессиональных спасателей и представителей исполнительной власти — в случае крупных лесных или степных пожаров.