Кто оценил туристические возможности Карагандинской области?

Послы и представители дипмиссий нескольких стран оценили туристические возможности Карагандинской области.

В Карагандинской области состоялся историко-информационный тур «Сиқырлы Сары-Арқа». В нем приняли участие послы Румынии, Кубы, Индонезии, а также представители дипмиссий Австрии, Ирана, Сербии, России и других стран. В преддверии открытия международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане дипломатов ознакомили с туристическими возможностями региона.

Информационный тур организовала Центрально-Казахстанская ассоциация туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса совместно с туроператорами Караганды и Астаны при поддержке акимата Карагандинской области и региональной Палаты предпринимателей. Гостям устроили экскурсию на металлургический комбинат в Темиртау. Они посетили музей памяти жертв политических репрессий в Долинке. В ремесленном центре «Шебер» дипломаты встретились с местными мастерами и осмотрели выставку изделий из войлока, кожи и керамики.

«Карагандинская область — это первый регион, где проводится такой информационный тур. Мы надеемся, что вы донесете до своих граждан то, что в Карагандинской области имеется много интересного для иностранных туристов. Для гостей ЭКСПО в области разработано 6 маршрутов, которые являются наиболее привлекательными объектами туризма», — сказала руководитель областного Управления предпринимательства Татьяна Аблаева, выступая в ходе «круглого стола».

Она также сообщила, что туристы смогут посетить учебную шахту в Караганде.

«Караганда неразрывно связана с угольной промышленностью. Так как на действующие шахты нужен специальный доступ, решено предложить экскурсию в учебную шахту колледжа. Сейчас завершается ее модернизация, и к 1 июня объект будет презентован туроператорам», — отметила Татьяна Аблаева.

Чрезвычайный и полномочный посол Кубы в Казахстане Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсион поделился впечатлениями.

«За время своей дипломатической работы я впервые в Карагандинской области. Все очень понравилось. Караганда — это большой, развитый город, можно сказать, маленькая столица. Здесь чувствуешь связь истории с современностью. Мне сегодня повезло вместе с коллегами побывать в историческом месте — на металлургическом комбинате, где трудовую биографию начинал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поездка в музей Карлага оставила неизгладимые впечатления. Это история, которую нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок прошлого»,-говорит дипломат.

По мнению посла, Карагандинская область имеет большой туристический потенциал, и близость к столице является преимуществом региона.

«Гости ЭКСПО могут не только посмотреть Астану, но и расширить свои познания о Казахстане, побывав здесь, в Карагандинской области. Я буду пропагандистом этой кампании как посол Кубы, ведь наши латино-американские страны устанавливают свой павильон на ЭКСПО», — пообещал г-н Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсион.

Участников тура поблагодарила президент Центрально-Казахстанской ассоциации туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса Майя Агадилова.

«Мы смогли показать вам лишь маленькую часть туристических возможностей региона. Я думаю, с вашей помощью мы привлечем сюда иностранных туристов, которые приедут на ЭКСПО», — надеется организатор.

По ее словам, имеется большой интерес к музею Карлага, и уже более 300 граждан Польши подали заявки на его посещение.