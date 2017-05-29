Карагандинский «Шахтёр» опустился на последнее место в чемпионате Казахстана по футболу

В премьер-лиге Казахстана состоялись матчи 14 тура, по итогам которых карагандинский «Шахтёр» встал на последнее место.

«Актобе» потерпел второе поражение подряд под руководством нового главного тренера Владимира Муханова. На этот раз аутсайдер чемпионата не справился с «Иртышом» в родных стенах – 1:2. Защитник павлодарцев Евгений Ткачук открыл счёт в матче, после чего нападающий хозяев поля Игорь Зенькович восстановил равновесие. Тем не менее, за три минуты до окончания основного времени в поединке вингер «Иртыша» Карлос Фонсека принёс своей команде победу.

«Тараз» с минимальным счётом 1:0 на родном «Центральном» одолел костанайский «Тобол». Единственный гол в матче забил нападающий Тимур Байжанов.

Шымкентский «Ордабасы» на выезде победил кокшетауский «Окжетпес» – 2:1. Открыл счёт в поединке Танат Нусербаев, а удвоил преимущество гостей Еркебулан Тунгышбаев. Хозяева поля ответили голом бывшего нападающего московского «Динамо» Цветана Генкова, однако на большее «синегорцев» не хватило. Это поражение стало для «Окжетпеса» третьим кряду в КПЛ-2017. Новому главному тренеру Виктору Пасулько не позавидуешь.

«Астана» разгромила в родных стенах «Шахтёр» (4:1) и продолжает лидировать в чемпионате Казахстана. Хет-трик оформил нападающий Джуниор Кабананга, ещё один гол у хозяев поля забил полузащитник Серикжан Мужиков. Карагандинцы благодаря точному удару своего форварда Айдоса Таттыбаева отквитали один мяч, однако, эта крупная неудача в столице отправила «Шахтёр» на самое дно турнирной таблицы.

Главный конкурент «Астаны» – алматинский «Кайрат» – одержал волевую победу над «Кайсаром» в Кызылорде. Новичок КПЛ первым открыл счёт в матче – отличился полузащитник Матиас Курьор. Однако капитан гостей Бауыржан Исламхан и лучший бомбардир чемпионата Жерар Гоу не дали хозяевам поля заработать три очка – 1:2.

«Атырау» в западно-казахстанском дерби положил на лопатки уральский «Акжайык» – 2:0. У хозяев поля дублем отметился нападающий Владимир Двалишвили.

Казахстанская премьер-лига. 14 тур. Результаты матчей:

«Актобе» (Актобе) – «Иртыш» (Павлодар) – 1:2

Голы: Ткачук 56 (0:1), Зенькович 73 (1:1), Фонсека 87 (1:2).

«Тараз» (Тараз) – «Тобол» (Костанай) – 1:0

Гол: Байжанов 82.

«Окжетпес» (Кокшетау) – «Ордабасы» (Шымкент) – 1:2

Голы: Нусербаев 20 (0:1), Тунгышбаев 38 (0:2), Генков 89 (1:2).

«Астана» (Астана) – «Шахтёр» (Караганда) – 4:1

Голы: Кабананга 10 (1:0), Кабананга 20 (2:0), Мужиков 24 (3:0), Таттыбаев 52 (3:1), Кабананга 55 (4:1).

«Кайсар» (Кызылорда) – «Кайрат» (Алматы) – 1:2

Голы: Курьор 9 (1:0), Исламхан 32 (1:1), Гоу 36 (1:2).

«Атырау» (Атырау) – «Акжайык» (Уральск) – 2:0

Голы: Двалишвили 30, 59.

Турнирная таблица КПЛ-2017:

1. «Астана» – 14 игр, 33 очка.

2. «Ордабасы» – 15 игр, 29 очков.

3. «Кайрат» – 15 игр, 28 очков.

4. «Тобол» – 15 игр, 24 очка.

5. «Иртыш» – 15 игр, 24 очка.

6. «Кайсар» – 14 игр, 18 очков.

7. «Атырау» – 13 игр, 14 очков.

8. «Акжайык» – 14 игр, 13 очков.

9. «Тараз» – 14 игр, 13 очков.

10. «Окжетпес» – 13 игр, 11 очков.

11. «Актобе» – 13 игр, 9 очков.

12. «Шахтёр» – 13 игр, 9 очков

Лучший бомбардир: Жерар Гоу («Кайрат») – 11 голов.