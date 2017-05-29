Карагандинские прокуроры показывают детям спектакли для защиты от педофилов

Сотрудники прокуратуры взялись за новые методы профилактики преступлений против несовершеннолетних – показывают в школах короткие спектакли об опасных ситуациях и правильных способах выхода из них.

Импровизированные спектакли ставят в ходе тренингов «Защити себя сам».

«Впервые в Карагандинской области органами прокуратуры проводятся семинары-тренинги с учениками школьников. Их цель – информирование учеников о правильном поведении в опасных ситуациях и реагировании к незнакомым людям. Прокуроры помогают детям найти правильные ответы на вопросы: кто такой незнакомец, что делать, если тебя просят о чем-либо противозаконном, и как себя вести, если уводят силой в незнакомое место», — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Нурлан Абжанов.

Сотрудники прокуратуры в ходе тренингов показывают примеры опасных ситуаций.

«Так называемое проигрывание опасной ситуации — это наилучший способ для преодоления чувства страха у одних ребят и удерживания от поспешных и неверных действий — у других. Сотрудники прокуратуры подготовили ситуационные игры как на экране, так и на сцене с участием школьников. Полезная информация в нестандартной форме активно и положительно воспринята учителями и школьниками», — сказал Нурлан Абжанов.

Такой метод профилактики планируется проводить регулярно во всех школах Карагандинской области.

«Пока такие ситуационные спектакли проводятся в школах только Бухар-Жырауского района. Ученики и педагоги с интересом принимают участие, поэтому охват учебных заведений будет расширен. Зачастую дети не знакомы с опасными ситуациями и не знают, как действовать для спасения своего здоровья и жизни. Ежегодно 1 июня в Казахстане отмечается День защиты детей. Малолетние граждане являются наиболее незащищенной категорией из-за их физической, психологической и социальной незрелости. Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры», — сообщил Нурлан Абжанов.