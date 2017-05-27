Карагандинские лошади признаны одними из лучших в стране

Лошади, которых выводя в Карагандинской области, признали одними из самыми лучшими в Казахстане.

В Алматы завершился чемпионат страны по национальным конным видам спорта, на котором сборная Карагандинской области соревновалась в кокпаре, байге, аударыспаке — борьбе на лошадях, жамбы ату и тенге алу.

По итогам соревнований по кокпару наши спортсмены оказались на седьмом месте из 16-ти команд.

Талгат Омарбаев занял второе место в жамбы ату, а Дархан Дулатулы стал третьим в борьбе на лошадях. Обоих включили в сборную страны по национальным видам спорта. Тренировал призеров Шеризат Казтаев.

Кроме того, две карагандинские лошади — Сарышаян и Куйын — были признаны лучшими в кокпаре и так же вошли в сборную страны.

Куйын стала лучшей лошадью в стране в поединке по кокпару. Владелец и тренер лошадей — Нурлан Намысов.