Названа основная причина детского травматизма и смертности в Карагандинской области

Падение из окна является одной из самых главных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Ребенок уязвим перед открытым окном и объяснением тому является естественная любознательность, сообщает ДЧС Карагандинской области.

К сожалению, в последнее время мы все чаще становимся свидетелями череды несчастных случаев, связанных с детьми. Маленький ребенок, даже на несколько секунд оставленный без присмотра взрослых может выпасть из окна и получить травмы, нередко несовместимые с жизнью. И причина тому – невнимательность со стороны взрослого!

В Карагандинской области за 2016 год произошло 15 несчастных случаев с детьми, связанных с выпадением из окна, в 13 из которых дети были госпитализированы, 2 случая с летальным исходом.

28 мая 2017 года в городе Темиртау ребенок 2013 года рождения, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 6-ом этаже. Ребенка госпитализировали, на данный момент состояние оценивается как критическое.

29 мая текущего года в городе Караганда ребенок в возрасте четырех лет по неосторожности выпал из окна квартиры, расположенной на 6-ом этаже. Малыш не смог справиться с полученными травмами и скончался в медицинском учреждении.

Учитывая все вышеперечисленное и в целях предупреждения несчастных случаев с выпадением из окон спасатели настоятельно рекомендуют:

1.Не оставлять маленьких детей одних, ведь большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

2. Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывать на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками.

4. Ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

5. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

6. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.