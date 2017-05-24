Карагандинка устроила митинг, требуя сноса своего жилья

Юрист Ирина Фурсова вышла на одиночный митинг, так как в течение последнего года добивается сноса своего аварийного жилья, передает NewTimes.

У Ирины дом на двух хозяев. По ее словам, сносить свою часть она не рискует — боится за жизнь соседей.

«Дом очень старый, это скорее всего времянка. Стены там на метр прогнили, и просто рассыпаются. Зимой прогреть помещение невозможно, 12 ведер угля в день уходило, и всё равно в валенках приходилось ходить!», — описывает своё жилище Ирина.

По закону, чтобы жильё признали аварийным, каждый гражданин должен заниматься этим вопросом самостоятельно. Для этого нужно обратиться к независимым экспертом.

Одна такая экспертиза обходится минимум в миллион тенге. Чтобы избежать трагедии, Ирина перестелила на доме кровлю. На том же участке она построила себе новое жильё и на квартиру не претендует.