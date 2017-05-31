Гороскоп 31 мая

Овны — У рядовых сотрудников появляются новые идеи, реализация которых сделает возможным скорый профессиональный рост.

Тельцы — Если вы имеете дело с финансовыми документами, отчетностью, будьте очень внимательны. С деньгами стоит обращаться осторожно.

Близнецы — Многие представители знака поймут, где допустили ошибки, и сделают все возможное, чтобы не повторить их в будущем.

Раки — Приятным будет общение с близкими, удастся решить семейные проблемы, которые долгое время не давали покоя и вам, и вашим родственникам.

Львы — Благодаря настойчивости и целеустремленности вы добиваетесь успехов в работе, одерживаете победы в конкурентной борьбе.

Девы — Желательно сократить расходы, отказаться от спонтанных покупок и трат. Это как раз тот день, когда разумная экономия может помочь избежать многих неприятностей.

Весы — Самостоятельная работа оказывается очень плодотворной. Когда вам никто не мешает сосредоточиться, вы делаете большие успехи.

Скорпионы — Будет возможность изменить собственное поведение, выбрать более плодотворные методы работы.

Стрельцы — Хорошо проходят деловые переговоры, возможно начало долгого плодотворного сотрудничества.

Козероги — Удачный день с точки зрения финансов, возможны значительные денежные поступления, выгодные сделки и покупки.

Водолеи — Вероятны небольшие незапланированные поездки, из-за них придется отложить или перенести дела, но едва ли вы будете расстроены по этому поводу.

Рыбы — Возможны споры с коллегами и руководством, деловые отношения становятся более напряженными.