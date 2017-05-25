Гороскоп 25 мая

Овны — Вы пытаетесь взвалить на себя непосильную ношу, не стоит пытаться сделать не только свою работу, но и чужую, несмотря на то, что делать ее вам абсолютно не в тягость.

Тельцы — У вас есть возможность помочь человеку, задействовав при этом свое служебное положение и продемонстрировав наличие нужных знакомств. В целом, отличный день.

Близнецы — Если у вас есть свое дело, и оно ставит перед собой творческие, новаторские цели — ждите успеха, у вас будет получаться абсолютно все.

Раки — Ваш успех, обаяние и талантливость — отличный повод чтобы позавидовать и построить козни. В любовных и семейных делах все стабильно и надежно, нет поводов для волнений.

Львы — Появится неплохой шанс подзаработать денег, но не обольщайтесь и не тратьте эти финансовые средства впустую, в скором времени вам придется вложить их во что-то нужное.

Девы — Вам удастся достаточно заработать и с умом потратить некоторое количество денег, но это лишь при условии, что сегодня вы будете активны и не будете сидеть сложа руки.

Весы — Благоприятная атмосфера складывается для расширения кругозора и для освоения новых знаний, особенно успешно будет начать не с теории, а сразу с практики.

Скорпионы — Есть возможность переманить на свою сторону человека, который раньше был против вас и ваших убеждений,но вы можете извлечь из этого собственную выгоду.

Стрельцы — Сегодня вам представится отличный шанс пробудить все таланты, но не спешите бросаться к типичным вещам, придумайте что-то креативное.

Козероги — Если у вас возникают какие-либо проблемы, не начинайте сразу паниковать, у вас есть родные и близкие, которые с радостью помогут вам справиться со всеми неприятностями.

Водолеи — Не стесняйте оказывать знаки внимания тем, кто вам симпатичен, будьте общительны и учтивы, это не останется незамеченным со стороны предмета вашего воздыхания.

Рыбы — Неплохо бы сегодня наладить контакты со своими конкурентами, ваши интересы ни в коем случае не будут ущемлены. Рыбы, помните, многие люди нуждаются в таком друге как вы.