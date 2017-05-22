Гороскоп 22 мая

ОВНЫ — Ситуация сложится вполне благоприятная: у вас появятся все условия для создания и укрепления своей материальной базы.

ТЕЛЬЦЫ – В целом день довольно удачный, но вы в основном будете сосредоточены на собственных нуждах, и дела других, скорее всего, оставят вас равнодушными.

БЛИЗНЕЦЫ — Этот день прекрасно подходит для налаживания контактов с начальством, деловыми партнерами в неформальной и дружеской обстановке.

РАКИ — Вас не испугает даже тяжелый труд в этот день, ведь вы будете наполнены жизненной энергией и желанием сдвинуть дела с мертвой точки.

ЛЬВЫ -Лучше не пытаться объять необъятное сегодня: сосредоточившись на поиске средств для материальной стабильности, вы можете исчерпать себя раньше времени.

ДЕВЫ — Это прекрасный день для любого вида деятельности, но особенно удастся сделать что-то существенное для вашего финансового благополучия.

ВЕСЫ — Запланированные дела удастся выполнить вполне успешно. Интенсивными окажутся задачи, связанные с финансовыми вопросами.

СКОРПИОНЫ — Есть вероятность, что вы столкнетесь с завистниками и критиками, но сегодня обойти их не составит вам никакого труда.

СТРЕЛЬЦЫ — Секрет вашего материального успеха сегодня совсем прост: чем больше вы работаете, тем больше получится материальная отдача.

КОЗЕРОГИ — Если вы поверите в то, что ваши усилия принесут в конечном результате материальное благополучие, то будете готовы свернуть горы.

ВОДОЛЕИ — Удачными окажутся как организация общественных мероприятий, так и их проведение.

РЫБЫ — Гармоничный и удачный день, когда многие представители знака смогут увидеть и оценить скрытую красоту и таланты.