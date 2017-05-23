Глава Карагандинской области: Акимы, пройдитесь пешком по городу!

Ходить пешком, а не наблюдать за жизнью города из окон автомобилей потребовал глава Карагандинского региона от местных акимов.

Аким области Ерлан Кошанов поручил навести порядок на территориях возле объектов бизнеса и потребовал, чтобы местные акимы оценивали картину не из окна кабинета или служебного автомобиля, а чаще ходили пешком.

«Территория вокруг объектов бизнеса в большинстве случаев находится в неудовлетворительном состоянии. Никто не занимается этим вопросом, — высказал недовольство Ерлан Кошанов, обращаясь к подчиненным на аппаратном совещании. -Акимы, пройдитесь пешком со своей командой по городу!».

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, Кошанов привел пример с торгово-развлекательным центром City Mall в Караганде.

«После переговоров владельцы разработали проект благоустройства, готовы презентовать его на этой неделе. И после утверждения сразу же начнется работа. Именно так, точечно, необходимо работать по каждому объекту», — цитирует слова акима области пресс-служба.

Глава региона поручил акимам городов и районов совместно с региональной Палатой предпринимателей провести масштабную работу по благоустройству территорий возле объектов малого и среднего бизнеса.

Ерлан Кошанов напомнил поручение, касающееся обеспечения безопасности людей.

«В Темиртау в ужасном состоянии находится детская площадка у стадиона, на строительство которой потрачено 300 млн. тенге», — указал на проблему аким области, обращаясь к главе города металлургов.