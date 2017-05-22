Где отключат электричество в Караганде с 23 по 26 мая

Из-за ремонтной кампании «Караганды Жарык» обесточит своих потребителей.

В связи с переводом потребителей на ВЛИ-0,4 кВ ф.9 ТП-75 будет отключение электроэнергии 23 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

Ул. Бобруйская, №1, 3 2, 4, 6, 8, 10,16, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 14, 18, 22, 24, 12;

Ул. Нарвская, №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Ул. Липецкая, №1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21;.

В связи с переводом потребителей на ВЛИ-0,4 кВ ф.11 ТП-75 будет отключение электроэнергии 24 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

ул. Витебская, №10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Бобруйская, №32, 33, 31, 35, 40, 42 №35, 37, 39, 41, 13, 17, 21, 15, 19, 23;

ул. Анжерская, №3, 5, 7, 9 №4, 6.

В связи с переводом потребителей на ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-339 будет отключение электроэнергии 25 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

ул. Крамского, №1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

ул. Липецкая, №45, 47, 49, 53, 55, 56;

ул. Энтузиастов, №1, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25 №2, 4, 12, 14, 16, 18;

пер. Липецкий, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

пер. Энтузиастов, №19, 26, 28, 30, 32 №12, 14, 16, 18, 20, 22, 10, 6, 8.

В связи с переводом потребителей на ВЛИ-0,4 кВ ф.5 ТП-75 будет отключение электроэнергии 26 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

ул. Бобруйская, №3, 5, 7, 7а, 7б №11, 13, 15, 41;

ул. Анжерская, №8, 10, 12, 14, 16 №13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Липецкая, №21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пер. Липецкий, №22;

ул. Рационализаторов, №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2, 3 КТП-2132 будет отключение электроэнергии 23, 24, 25 и 26 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

ул. Коопераций, 1-23, 1б-7а,

ул. Веснина, 3-35, 4-34,

ул. Ударная, 3-33, 36-56,

ул. Арктическая, 1-37, 54,58,60,

ул. Каракумская, 2-62, 43-73,

ул. Бадаева, 1-47,2-46,

ул. А.Барбюса, 1-59, 2-50,

ул. Осакаровская, 1-9,19а.

В связи с ремонтными работами в ТП-1119 будет отключение электроэнергии 23 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

Сан.-проф. «Арман»;

Баня;

ул. Локомотивная, 131а-Оздоровительный комплекс;

ул. Жекибаева, 146а АЗС;

ул. Жекибаева, 134б-Автоцентр.

В связи с ремонтными работами в ТП-1300 будет отключение электроэнергии 24 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

СШ №137;

ул. Маметовой, 93-магазин;

ул. Победы, 86-Караганды Су;

Школа интернат №2;

ул. Маметовой, 44-70, 22-48;

ул. Карпатская, 1-33;

ул. Серова, 1-49, 2-30;

ул. Бородина, 2-50,1-45.

В связи с ремонтными работами в ТП-2088 будет отключение электроэнергии 25 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

ул. Галантерейная, 1-23а, 2-26, 22-48, 29-41;

ул. Социалистическая, 2-36;

ул. Искра, 6, 6а;

ул. Итэровская, 4,1 4;

ул. Рудничная, 5-24, 5-26, 4а-20;

СШ№20:

Мини центр «Бобек».

В связи с ремонтными работами в ТП-1149 будет отключение электроэнергии 26 мая 2017 года с 09.00 до 17.00:

Каз.-Тур. Лицей;

ул. Актюбинская 2-12, 1-17.