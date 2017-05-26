Для бездомной женщины в Караганде ищут дом

В Караганде волонтеры не могут пристроить бездомную 75-летнюю женщину, передает ИА NewTimes.

Неизвестные оставили женщину у ворот дома для паломников православного монастыря неделю назад.

Анне Черномор 75 лет, она почти не разговаривает и еле передвигается.

Женщина рассказала волонтеру, что 7 лет жила в крестьянском хозяйстве, а вот где оно находится — она не знает. Кроме нее там было 17 человек. Кормили только кашей, зарплату не платили. Когда болела — заставляли побираться, чтобы собрать деньги на лекарства. Когда совсем ослабла — выбросили.

Про Анну сообщили волонтеры сказали Ольге Вяловой,которая уже 21 год кормит и пристраивает бездомных в реабилитационные центры или приюты. Но сейчас, по словам женщины, обзвонила больше 10 таких мест — и нигде Анну не взяли.

«Приехали в реабилитационный центр, Майкудук — не взяли. У меня они берут. Как я только позвоню — «там на улице бабушка сидит» — они берут. Но сейчас нет. Я сама знаю, что там места забиты. Я начала звонить всем, кто занимается этим, и в Сарани, и везде. Все забито. Или сейчас освобождаются, или не знаю, что. Но наплыва такого большого никогда не было», — говорит волонтер Ольга Вялова.

В акимате Караганды дать комментарий обещали позже, но в центре адаптации для бездомных подтвердили, что свободных мест нет. Хотя обычно к лету центр освобождается.

«Летом они стараются уйти, потому что на улице тепло, им там лучше, чем у нас. Вы знаете, Астану очищают. Из Астаны переправляют во все города. Там же ЭКСПО начинается. Поэтому переполнено», — заявил директор Центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства Мылтыкбай Газалиев.

В Центр адаптации Анну Черномор не могут взять, так как женщина не обслуживает себя сама, а в дома престарелых или инвалидов — потому что у нее нет документов. Сейчас волонтеры обращаются к властям и просто к добрым людям за помощью.