Дело против ряда соучастников создания финансовой пирамиды в Караганде закрыто

Они дали изобличающие показания против основного подозреваемого — предполагаемой создательницы финансовой пирамиды.

Прокуратура прекратила расследование в отношении шестерых соучастников создания финансовой пирамиды Optovka, обманувшей полторы тысячи вкладчиков на три миллиарда тенге.

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Караганды, шестеро фигурантов полностью признали вину и раскаялись.

Они дали изобличающие показания против основного подозреваемого — предполагаемой создательницы финансовой пирамиды Елены Колесниковой.

«Правоохранительными органами по согласованию с прокуратурой принято решение прекратить в отношении шестерых лиц досудебное производство на основании деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием. Они переведены в разряд свидетелей. Есть другое уголовное дело, которое выделено в отдельное производство в отношении неустановленных лиц», — сообщили в прокуратуре района.

Как дополнили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, расследование в отношении Елены Колесниковой завершено и передано в суд.

«Подозреваемой вменяется преступление по части 3 статьи 217 УК «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Установлено, что за короткий промежуток времени фирмой приняты от физических лиц денежные средства на общую сумму более трех миллиардов тенге, из них вкладчикам не возвращены два миллиарда тенге. Допрошены более 1,5 тысячи вкладчиков и свидетелей, проведены более двух тысяч следственных действий, в том числе судебных экспертиз и других исследований», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось о семерых фигурантах дела о создании финансовой пирамиды. По версии следствия, основательница фирмы Optovka Елена Колесникова и шесть ее предполагаемых сообщников принимали от жителей Астаны, Караганды и Темиртау деньги под проценты.

Предполагаемая основательница финансовой пирамиды Елена Колесникова находится под арестом. Вину подозреваемая не признает, заявляя, что владеет клининговой и строительной компанией и работала добросовестно.