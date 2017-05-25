Более 30 кооперативов создали в Карагандинской области

В поселке Егендыбулак Карагандинской области наладили производство экологически чистых полуфабрикатов, 24.kz.

В сельскохозяйственном кооперативе организовали весь цикл производства и переработки мяса. Эта колбаса в магазинах Каркаралинского района Карагандинской области уже стала бестселлером года.

Продукция предприятия «Балкантау», что в поселке Егендыбулак, за несколько лет своего существования уже получила широкую популярность в районе.

Сейчас в меню 15 видов различных мясных полуфабрикатов.

«По всему миру товары идут некачественные, соя там добавляется, всякие ингредиенты. Но если взять наш товар, у нас полностью качественный, экологический. Мы стараемся сделать это как бренд, вот, например, «Айфон» же покупают, и мы тоже хотим так развить это производство»,— сказал Елдос Рыскульбеков, заместитель директора СПК «Балкантау Агро».

В кооператив вошли больше 40 домашних подворий.

«Увеличение производства тоже есть. Но с другой стороны мы здесь используем потенциал личных подсобных хозяйств. Мы сейчас обеспечиваем загруженность заготовительных предприятий»,— сказал Сырым Бошпанов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области.

26 подсобных хозяйств только этого села получили льготные, всего под 6,6%, кредиты на общую сумму 68 млн тенге.

«У нас 2-3 программы государственные. Когда кредитуем членов кооператива, членами кооператива могут являться люди, которые работают. То есть те же учителя, врачи»,— прокомментировал Мейрам Бесенгалиева, заместитель директора филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Всего по области за полгода создано свыше 30 подобных мясных и молочных кооперативов. Они объединили порядка 700 подсобных хозяйств. В этом году на кредитное финансирование подобных СПК в регионе выделено 1,5 млрд тенге.