Астанчанин угнал внедорожник за 30 млн тенге в Караганде

Полицейские Карагандинской области задержали жителя Астаны, угнавшего в Караганде внедорожник за 30 миллионов тенге и скрывавшего по трассе.

«Автомобиль стоимостью 30 миллионов тенге был угнан в пять часов утра с частной автостоянки. Охранник потерял бдительность и не увидел, как на территорию стоянки вошел угонщик», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Внедорожник, схожий по описанию с похищенным, видеооператоры Центра оперативного управления УВД заметили выезжающим из областного центра. Был тут же объявлен план «Перехват», который был распространен на все посты полиции области, Астаны и соседних областях.

«Был установлен приблизительный маршрут движения угонщика. В поселке Ошаганды Осакаровского района Карагандинской области автомобиль был задержан в 5:30 утра автопатрулем дорожно-патрульной полиции. За 30 минут угонщик преодолел 80 километров», — рассказал Бакытжан Кудияров.

34-летний житель Астаны водворен в изолятор временного содержания. В отношении него ведется досудебное производство по части 4 статьи 188 УК «Кража чужого имущества». Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.