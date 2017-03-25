Впервые в Караганде — концерт-инсценировка

«Наша жизнь — это поезд» — так называется музыкальная программа, в которой встретятся в «пассажирском вагоне» люди с разными профессиями и судьбами, но с одним общим качеством — любовью к музыке. Гастролёр-музыкант, студент, проводница, бывший зек, хиппующая троица, бродяга-бард…. У каждого из них — свои песни, свои житейские истории, свой «отгримированный» жизнью облик.

Какие роли сыграют перечисленные в афише артисты? Какие песни прозвучат из уст их героев? Приходите 29 марта в Арт-клуб «Sadre» и всё узнаете!

По вопросам приобретения билетов звоните по телефону 87003503745.

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.