Вдохновение с запахом специй

Не так давно карагандинский композитор Людмила Мельникова презентовала свой мюзикл на конференции в Индии, а вернувшись — рассказала об этой стране, полной контрастов. Приготовьтесь: вас ждёт рассказ, сопровождаемый мелодией прибоя и запахом специй.

Конференция, которую посетила наша соотечественница, проходила в городе Момбаи — том самом Болливуде, где создаются индийские сериалы и фильмы. На это раз в Индию Людмила Мельникова привезла сборник новых авторских песен на четырёх языках «Достык каласы». Сам форум, который посетила талантливая женщина, посвящался теме экономики и свободы прав человека.

«Было интересно и поучительно,» — делится Людмила. — «Такие конференции учат мыслить масштабнее, открывают новые горизонты и иные представления о взаимоотношении людей в мировом экономическом и социальном пространстве. А искусство усиливает значимость этих тем и делает их понятнее и ближе».

На этом же мероприятии карагандинка презентовала видеоклип песни из мюзикла «Приключения Джонатана» «Give me», участниками которого стала карагандинская молодёжь:Арина Гумовская и Радомир Чернобук. Автору мюзикла, американскому писателю Кену Скулланду очень понравилась работа. Англоязычных слушателей и зрителей удивило, что такие клипы на английской языке создают в Караганде.

«В диске «Приключения Джонатана» пели дети от 8 до 16 лет,» — рассказывает Людмила Евгеньевна. — «С представлением своего мюзикла и песен я побывала в России,Китае, Индонезии, но острове Бали, в Испании и Африке, а теперь — и в Индии. Каждая поездка — это новые встречи, разнонациональные друзья, новые идеи, песни, впечатления и, конечно же, вдохновение!»

Сказочная Индия удивила композитора не меньше, чем другие страны мира, своим особым колоритом и изысканной красотой.

«Огромные международные аэропорты со своими внутренними порядками и законами…» — Вспоминает Людмила. — «При входе в аэропорт требуется предъявлять паспорт и авиабилет. Заблаговременное прибытие до начала посадки на самолёт тут не приветствуется. Дорожное движение левостороннее, водитель в такси находится справа. Да и на тротуарах нужно придерживаться левой стороны . В Индии мне пригодилось знание английского языка, особенно в ГОА, куда я прилетела для отдыха».

Пока у нас в Караганде бушевали февральские метели, в другом уголке Земли — блаженный субтропический климат, +26 градусов — так и тянет туда в суровые морозы!

«На ГОА поют хороводы птиц под ритмы морских волн. Меня здесь встретила перламутровая гладь Аравийского моря. Я поняла, что именно здесь живет романтика, рождаются Муза и Вдохновение! Поэтому я пела с морем и сочинила о нём песню…» — с восторженным взглядом вспоминает Людмила Мельникова.

Если виды и впечатлили композитора из Караганды, то что касается питания -то об обилии казахской кухни здесь Людмиле Евгеньевне пришлось временно забыть. Самые распространенные среди индийцев кушанья — рис, овощи, блюда из морепродуктов с острыми специями и свежевыжатые соки из апельсина, грейпфрута, бамбука, арбуза и манго. Все завтраки и ужины как для туристов, так и для местных жителей проходят на открытых площадках, после еды — прогулки по побережью.

«Так индусы сохраняют свою стройность, крепкое здоровье и сон. Утром и днем жители ГОА и туристы любят бегать по морскому побережью и кататься на велосипедах. Гулять по берегу любят даже буйволы и собаки, которых в Индии немало,» — рассказывает композитор. — «Я хотела увидеть слона, но для этого нужно ехать далеко в джунгли. Слона увидеть не получилось, хотя я всё-таки решилась отправиться в экскурсию. на джипе мы поехали с группой в леса. Там мы долго шли по каменистым подъемам и увидели великолепный водопад. А вокруг природных зарослей бегали обезьянки, уже избалованные туристами. Небезопасным оказалось купание в море — плавая в его теплых волнах я чуть не столкнулась с медузой, проплывающей в 20 сантиметрах от меня, с морской звездой и крабами…»

Многие рассказывают об Индии как о бедной стране, но из поездки Людмилы Мельниковой впечатление об этой экзотической стране меняется.

«Скорее в Индии заметно сочетание разных каст и социальных слоёв, роскоши и скромной жизни малоимущих. Так получилось, что я жила в роскошном пятизвёздочном отеле на побережье, а в Момбаи на улицах за восхитительными отелями и дворцами можно увидеть местных жителей, сидящих прямо на земле и торгующих местным товаром,» — рассказывает путешественница о непривычных иностранцу контрастах. — «И всё же моё путешествие из зимы в лето было незабываемым. Эта поездка особо вдохновила меня на творчество и жизнь. Действительно, Муза живет именно в Индии!»

Сейчас Людмила уже дома, но Музу привезла с собой: уже сейчас вместе со своими подопечными композитор готовится на республиканский конкурс авторской музыки самой Людмилы Мельниковой «MUZANOT 2017», который состоится в конце апреля. Новые песни композитора о родной стране зазвучат на казахском и русском языках.