В Темиртау откроется выставка, посвященная юбилею фотоклуба «Сплав»

Сегодня, 10 марта, свое сорокалетие отмечает фотоклуб «Сплав», передает karaganda-region.gov.kz

В честь этого в краеведческом музее города металлургов откроется выставка фотографий. Подобные экспозиции с названием «Я землю эту люблю» проходят каждый год примерно в одно и то же время. Но на этот раз выставка особенная – ведь таким образом фотографы отметят сороковой день рождения своего клуба.

– У нас есть фотографы из Караганды, Темиртау и других городов области, – рассказывает один из старожилов «Сплава» – Сергей Кочмарев. – В выставке примут участие семнадцать человек. Поскольку место в зале музея ограничено, то работ будет не так много, как хотелось бы.

Каждый фотограф выставит не более пяти своих снимков. Открытие выставки состоится сегодня, 10 марта, в 16:00 в темиртауском краеведческом музее по адресу пр. Металлургов, 32.

Фотоклуб «Сплав» был создан в Темиртау в 1977 году. Тогда студия базировалась в Доме культуры металлургов, а занимались в ней 16 человек. Руководила ими Любовь Воробьева.

Первая выставка «Я землю эту люблю» открылась два года спустя, в 1979, и была посвящена 140-летию открытия фотографии и Международному году ребенка. А вот к 1982 году выставка стала пользоваться огромной популярностью. Тогда показать свои работы в Темиртау пожелали фотографы из 26 городов страны, а прислали они в общей сложности более семи сотен снимков.

В последующем работы для выставки стали отбирать жестче, а членов фотоклуба стало меньше, зато те, кто остался, прослыли профессионалами своего дела. С тех пор начался взаимный обмен снимками и опытом темиртауских фотографов и их коллег из других городов и республик бывшего СССР.

Фотоклуб существует и по сей день. И все так же проводит выставки, на которые съезжаются профессионалы и любители фотографии со всей области.