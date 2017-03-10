В Темирау готовятся к празднованию Наурыза

До долгожданного праздника Наурыз осталось чуть больше недели, и уже вовсю идет подготовка к этому пышному торжеству по всей области. В этом году все мероприятия назначены на 21 марта. В Темиртау к национальному празднику весны готовятся особо, и этот год не стал исключением.

Как пишет Etemirtau.kz, к Наурызу планируют провести около 15 различных мероприятий. По уже сложившейся традиции, праздник начнется с костюмированного шоу. Представители разных этносов в национальных костюмах расскажут о своих традициях и обрядах. Праздничные юрты в этом году установят перед стадионом «Металлург», а также сделают специальную площадку для национальных соревнований и игр. В организации праздника примут участие 33 предприятия города, к которым на аппаратном совещании и обратился аким Темиртау Галым Ашимов.