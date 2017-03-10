В Северо-Казахстанской области появились кормушки для диких зверей

В эти дни егеря всех 46 охотничьих угодий Северо-Казахстанской области работают в усиленном режиме, помогая животным пережить морозную, неустойчивую погоду, которая продержится в этих краях до начала апреля.

Март для зверей– месяц суровый: снег тает на солнце, а потом опять резко наступает мороз, и образуется ледовая корка. Из-за этой корки у лесных жителей ограничен доступ к пище.

«Предвидя это, работники охотхозяйств заготовили 2,5 тыс центнеров сена, 45 тыс кормовых веников, соль и мел. Егеря расчищают от снежных сугробов проходы, чтобы животные беспрепятственно могли пройти к кормушкам», — сообщим начальник областного управления природных ресурсов Ерлан Ташимов.

Ежедневно услугами девяти лесных «столовых», к некоторым из них приходится добираться на снегоходах, пользуются свыше полутора тысяч маралов, косуль, кабанов, зайцев и мелких животных. Кстати, благодаря такой поддержке популяция многих видов животных Северного Казахстана растёт: например, косуль теперь стало 15 тысяч, а маралов – свыше тысячи голов.