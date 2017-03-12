В Казахстан планируют передать произведения искусства Древнего Египта

По итогам двусторонних встреч подписан ряд важнейших соглашений между различными учреждениями и организациями Казахстана и Египта.

На пятом Заседании Казахстанско-Египетской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству был подписан двухсторонний протокол. По этому документу Казахстану в дар от Египта будут переданы некоторые произведения искусства Древнего Египта. Египетские сокровища будут перевезены для открытия зала мировой культуры в Национальном музее республики. По информации пресс-службы министерства культуры и спорта, стороны будут также прорабатывать вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов.

«В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. За эти годы достигнуто значительное расширение и укрепление диалога между нашими странами во всех сферах. В частности, большая работа проведена по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в области многостороннего взаимодействия», — заявил возглавивший казахстанскую делегацию министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В повестку дня Межправительственной комиссии вошли и вопросы взаимодействия в области культуры и историко-культурного наследия, спорта и туризма, образования, религиозной деятельности, торговли, промышленности, инвестиции, энергетики, нефти, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, гражданской авиации.

Результатом переговоров стал Протокол 5-го заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии, в котором обозначены актуальные направления торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества наших стран.

Кроме того, Казахстан и Египет договорились обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран.

В рамках работы Комиссии состоялись двусторонние встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Доктором Сахарой Наср, с министром культуры Арабской Республики Египет Х. Намнамом,с министром по делам древностей Арабской Республики Египет Х. Аль-Анани, а также посещение и торжественное возложение цветов бюсту Абая на территории парка «Дружба и свобода» и встреча с губернатором г. Каир. Также министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы посетил мечеть Султана Бейбарса.

По итогам двусторонних встреч подписан целый ряд важнейших соглашений между различными учреждениями и организациями Казахстана и Египта. Среди данных документов: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной библиотекой РК и Национальной библиотекой и архивом АРЕ, Меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Министерством вакуфов АРЕ, Письмо о намерениях по сотрудничеству в области науки и технологических приложений между национальным управлением по вопросам дистанционного зондирования и космических наук организацией (NARSS) Арабской Республики Египет и национальной компанией «Қазақстан ғарыш сапары»Республики Казахстан.