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В Караганде женщине продали квартиру по поддельной доверенности

Сабина 11 часов назад Комментировать 10

В мае прошлого года карагандинка Валентина Раднер приобрела квартиру в Пришахтинске, но спустя два месяца её выселили из жилья. Как оказалось, квадратные метры были проданы ничего не подозревающей женщине незаконно.

В то время как настоящая владелица новой квартиры находилась за границей, группа дельцов по поддельной доверенности нажилась на Валентине. Потерпевшая рассказывает, что эта квартира была ей по карману, располагалась в новостройке в Пришахтинске и ничего не предвещало беды. Женщина вспоминает, что во время совершения сделки с ней находились риэлтор, с ним — человек, который подписывал бумаги — а ныне пребывает в заключении, и нотариус, который не проверил подлинность документов.

«В таких случаях сразу же пишется заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. Часто суды признают человека добросовестным покупателем. Добросовестный покупатель — это тот, кто завладел данным имуществом, и не знал, какие документы поддельные, а какие нет. У человека остается шанс подать в суд на продавца недвижимости, но  как правило, мошенники ничем не смогут возместить ущерб», — комментирует ситуацию Жаслан Айтмаганбетов председатель общественного объединения по защите прав потребителей «Гарант».

Юристы советуют тщательнее проверять документы и требовать с продавцов квартир  все необходимые справки, к тому же приобретать квартиру по доверенности небезопасно. Валентине Раднер денег за квартиру так и не вернули, но карагандинка своим примером предупреждает — будьте внимательны к документам, особенно когда речь  идет о крыше над головой.

По материалам телеканала «Пятый канал».

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Автор: Сабина

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