В Караганде, ЮКО, ВКО и других регионах страны открылись новые почтовые отделения

102 модернизированных отделения Казпочты заработало в нескольких городах Казахстана. Новшество появилось и в Караганде — отправление посылок теперь будет проходить без бумажной волокиты.

Сегодня запущены обновленные отделения почтовой связи в ВКО, ЮКО, Караганде, Алматы и других регионах страны, передает пресс-служба АО «Казпочта».

«Мы проводим большую работу по благоустройству наших отделений по всей стране, модернизируем всю инфраструктуру и пересматриваем бизнес-процессы. Надеемся, что и алматинцам придутся по душе новые отделения Казпочты, где можно получать услуги без очередей и бумажной волокиты», — отметил руководитель Казпочты.

В обновленных отделениях внедрено одноуровневое и безбарьерное обслуживание, разделены зоны обслуживания физических лиц и корпоративных клиентов, залы почтовых и финансовых услуг, увеличено количество операционных окон.

«Переход на новый формат работы позволит нам оптимизировать процедуры получения и отправки посылок, повысить качество оказания услуг населению. Уже сейчас время получения и отправки посылок сократилось до 2-3 минут, а количество посылок, выдаваемых в супермаркетах, увеличилось вдвое»,- добавил Сакен Сарсенов.

Во вновь открывшихся почтовых отделениях не только сделан капитальный ремонт, но и обновлена технологическая составляющая. Все отделения почтовой связи оснащены единой системой электронной очереди, системой видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для контроля за ситуацией в залах обслуживания создан Ситуационный центр, где в режиме онлайн проводится видеомониторинг работы всех отделений. Открытие такого центра позволяет оперативно решать проблему очередей и регулировать работу операторов. А в Карагандинском отделении на Бухар-Жырау почтовый зал разделился на две части — здесь даже появился супермаркет посылок.

Большинство отделений будет работать в круглосуточном режиме зона самообслуживания «POST 24». По финансовым услугам это будут банкоматы и платежные терминалы, а по почтовым – почтаматы. Также в модернизированных отделениях имеются валютные кассы для приема и выплаты переводов в иностранной валюте.

Всего по программе модернизации планируется обновить 400 отделений почтовой связи в 197 населенных пунктах Казахстана.