В Караганде стартовала акция «Год света» от Эргономики

Что значит для Вас свет? В вашем доме и в жизни в целом? Комфорт? Качество? Доступность? Здоровье? Или просто красота и уютная обстановка? Как много от зависит от правильного света! Эргономика объявляет 2017 годом Света!

Как стать участником акции?

Просто купить лампу PHILIPS!

При покупке ламп PHILIPS в фирменном маганзине «Эргономика» участник акции получает один купон на розыгрыш автомобиля (только при заполнении Условий Акции).

Можно также получить дополнительные купоны на розыгрыш. Для этого нужно:

— сделать свою фотографию на фоне бренд зоны Philips в Эргономике и выложить в Instagram, оставить комментарий (не чаще одного раза в месяц);

Для этого необходимо:

1. Быть подписчиком godsveta;

2. Сделать свое фото в бренд зоне PHILIPS в Эргономике с приобретенной светотехнической продукцией;

3. Выложить фото в Instagram с #godsveta;

4. Отметь профиль godsveta на фото;

5. Профиль должен быть открытым на время проведения акции.

Самые креативные фото будут размещены на официальном профиле и получат еще один купон на розыгрыш. Главный приз — автомобиль! Набравшие 1000 лайков получают еще один купон!

Также возможно разместить видеоролик о приобретенной продукции PHILIPS в Youtube , прислать ссылку на mariya@ergonomika.kz и получить дополнительный купон. 100 (сто) лайков – еще один купон.

*Информация о месте и времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно.

Почему нужно приобрести светодиодные лампы PHILIPS в «Эргономике»?

Мы называем три причины, чтобы успеть это сделать:

1. «Эргономика»дает гарантию на светодиодные лампы 3 года!

2. Есть возможность покупки в рассрочку без повышения стоимости ламп!

3. И наконец, «Эргономика» оплатит весть свет, который дают наши лампы!

Как? Очень просто! Вы покупаете любое количество ламп, компания оплачивает вам электроэнергию, потребляемую вашими лампами в течение всего года! Оплата будет производиться по действующему тарифу из расчета работы лампы 3 часа в сутки, независимо от фактического времени ее работы. Вы в отпуске или потребляете меньше? Или не все Ваши лампы горят по 3 часа? Расчет все равно будет учитывать работу каждой лампы за 3 часа, и мы вернем Ваши деньги!

А также при покупке лампы Вы получите купон и возможность участвовать в розыгрыше автомобиля в начале 2018года!

Почему PHILIPS?

Да потому что имя говорит само за себя! Компания с мировым именем, работает на рынке в сфере освещения уже более 125 лет! Все известные мировые стадионы и развлекательные комплексы оснащены именно Филипс. Каждая лампа проходит около 70 тестов, прежде, чем выйти на рынок. Компания Филипс самостоятельно занимается выращиванием кристаллов, которые используются при сборке светотехнического оборудования. Филипс изначально завышает параметры работы лампы, чтобы в процессе ее эксплуатации она просто достигала нормы, а не мерцала, принося огромный вред здоровью наших глаз!

Задумывались ли вы, как часто меняете лампы в своем доме? Лампы накаливания или светодиодные? Думаем, что часто! Так вот с Филипсом не придется делать это постоянно. «Эргономика» берет на себя обязательство и дает гарантию 3 года, что само собой говорит о качестве светотехнической продукции. Купил один раз и пользуешься хорошим, качественным светом долгие годы! Кроме того, светодиодные лампы или светильники позволяют существенно экономить электроэнергию! Обычная лампа накаливания потребляет примерно в 10 раз больше электроэнергии!

В «Эргономике» предоставлен большой ассортимент различной светотехнической продукции. Любой формы, любой мощности, с разным цоколем. Есть димируемые лампы. Это лампы, которые могут давать различную освещенность. То есть можно приглушить свет, при просмотре телевизора, например.

Есть лампы, которые светят и холодным и теплым светом. Простым нажатием можно изменить световую температуру.

Подробную информацию об акции можно найти на сайте ergonomika.kz и ergo-shop.kz, а также узнать по телефону 8 (7212) 92 04 10 или в ТД «Эргономика» по адресу ул. Кривозуга 57/2.

Участвуй в акции! Потребляй качественный свет БЕСПЛАТНО в течении года! Получай купоны! Выиграй автомобиль!