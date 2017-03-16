В Караганде пройдут Республиканские соревнования по инклюзивному спорту (видео)

В Казахстане соревнования по инклюзивному спорту на республиканском уровне проходят впервые. В этом году они состоятся с 20 по 22 марта в шахтёрской столице Караганде, передает novoetv.kz.

Проект «Инклюзивный спорт» в казахстане — направление Добровольного общества «Милосердие», которое развивается в целях создания инклюзивной и товарищеской атмосферы для обычных ребят и детей с аутизмом.

«Инклюзия — процесс двусторонний, влияющий как на детей с особенностями, так и на обычных детей, а также их родителей, наблюдателей», — объясняет один из организаторов этого масштабного мероприятия Салтанат Мурзалинова-Яковлева. — «В нашем проекте обычные дети становятся наставниками, помощниками и под руководством опытных тренеров-специалистов помогают детям с легкой формой аутизма формировать коммуникативные и иные навыки и выходить из своего «застекольного» состояния».

Дети-аутисты, как и обычные ребята, могут развиваться во всех направлениях: и в музыке, и в рисовании, и в науках и ремесле, однако легче взаимодействие проходит там, где царит атмосфера непринуждённости и товарищества. Поэтому наставники и говорят, что спорт — это оптимальная среда для того, чтобы дети быстрее адаптировались и могли достичь высоких результатов. Проект «Инклюзивный спорт» первый раз запустили в Алматы, год назад, и идея стала набирать сторонников. Вскоре стали проходить и первые соревнования, вышедшие теперь на новый уровень.

Основная цель предстоящих соревнований – это не стремление выявить победителя, а на примере спортивных занятий начать формировать социальную инфраструктуру будущего инклюзивного общества.

Организаторы мероприятия и судейский состав собран из лидеров-пап Караганды. В самой Шахтёрской столице проект инклюзивного спорта был запущен в августе 2016 года, и сейчас помогают в проекте около двадцати маленьких наставников — обычных детей. Здесь работают, чтобы вывести ребенка в новую для него среду. И когда дети-аутисты включаются в игру, когда в их глазах загорается огонек участия и ребята с интересом и без страха включаются в процесс — то вот она, победа для тренера. И победа эта во много раз дороже любых призовых мест.

Проведение соревнований по инклюзивному спорту станет толчком для развития. В перспективе тренер по инклюзивному спорту в Караганде Амир Нуршинов видит обучение других тренеров для работы с детьми аутического спектра — ведь привлечение небезразличных людей и поможет ускорить процесс создания общества, в котором человек человеку — брат, независимо от особенностей.

Соревнования проводятся среди городских команд, и из каждого города принимаются заявки по любым формам соревнований. Минимальное количество участников от города – 3 человека. Организаторы приглашают к участию семьи из Караганды, Павлодара, Алматы, Усть-Каменогорска, Актау, Жанаозена и других городов страны.

С 20 по 22 марта участиников ждут:

Соревнования среди детей (с участием пап). Критерии: удержание зрительного контакта при приседаниях, прессе, отжиманиях. Зеркальность действий при приседаниях, прессе, отжиманиях. Энтузиазм и порывный голос при приседаниях, прессе, отжиманиях

Соревнования среди пап (выполняется в парах с представителями другой команды) Критерии: количество повторений, зрительный контакт, порывность голоса, способность удерживать мышечное напряжение)

Семейные соревнования (участвуют мамы, папы, дети). Критерии: слаженность команды, поддержка друг друга, энтузиазм, качество выполнения упражнений

Соревнования представителей Подростковой инклюзивной команды (командная игра (будет описана отдельно)

Место проведения – Карагандинский технико-строительный колледж по адресу: г. Караганда, ул. Кирпичная, д.8А.