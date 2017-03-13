В Караганде пройдет день открытых дверей для потребителей

Управление по защите прав потребителей Караганды решило отметить Всемирный день защиты прав потребителей днем открытых дверей.

Как пишет Ekaraganda.kz , этот день пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Мероприятие, куда приглашаются все потребители города, состоится 14 марта с 9:00 до 18:30 по адресу: город Караганда, улица Гоголя, 46/3.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта, а впервые его отметили в 1983 году.

Историческая справка: День прав потребителей приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году. Тогда на высшем уровне было дано понятие потребитель. Джон Кеннеди выделил четыре принципиальных права потребителей: право на информацию, право на безопасность, право на выбор и право быть услышанным. И сегодня эти права являются основополагающими.

По интересующим вопросам касательно дня открытых дверей можно обращаться по телефону горячей линии 8(7212) 51-96-91.