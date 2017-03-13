В Караганде открылся ситуационный центр кардиологической службы

В Караганде в областной кардиохирургической клинике создали ситуационный центр, передает karaganda-region.gov.kz. Аналогов подобного центра в Казахстане ещё нет.

Этот проект позволит улучшить специализированную помощь сельским больным.

«Ситуационный центр предназначен для мониторинга и координации кардиологической службы в целом. Он является подразделением организационно-методического отдела областного кардиохирургического центра. Проект прежде всего направлен на помощь сельским и отдаленным регионам, где не хватает узких специалистов. Его реализация позволит уменьшить процент поздней госпитализации пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, несвоевременной диагностики, улучшить результаты хирургического вмешательства», – пояснила внештатный главный кардиолог области Назира Базарова.

В Карагандинском регионе создана областная сеть экстренной диагностики. Для этого кардиохирургический центр приобрел 15 телеметрических аппаратов ЭКГ на сумму около 8 млн тенге. Прибор позволяет в режиме онлайн передать кардиограмму в ситуационный центр, чтобы высококвалифицированные специалисты помогли установить диагноз и назначить эффективное лечение.

«Телеметрические аппараты распределили центральным районным больницам, а также отдаленным сельским амбулаториям. Кроме того, их получили больницы Приозерска, Каражала и поселка Жайрем, где ощущается дефицит кардиологов. Аппараты отечественные, их производят в Астане. Прибор очень компактный, его легко переносить и можно использовать на дому», – рассказала Назира Базарова.

По ее словам, карагандинские кардиологи первыми открыли профильный центр в стране.

В Карагандинской области, как сообщили медики, на учете с болезнями системы кровообращения состоят более 120 тысяч человек. Из них около 60 тысяч страдают артериальной гипертензией, около 30 тысяч – ишемической болезнью. В регионе снизилась смертность от болезней сердца, но число страдающих от этих болезней остается высоким.

В областном кардиохирургическом центре ежегодно проводят более 500 операций на открытом сердце и более 6000 инвазивных хирургических вмешательств на сердце и сосудах.

Между тем в медучреждениях области не хватает порядка 12 кардиологов, в поликлиниках по этим узким специалистам вакантными остаются 25% рабочих мест.