В Астане подписан ряд соглашений между Казахстаном и Узбекистаном

По итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Астане сегодня подписан ряд документов.

Как сообщает «Казинформ», президенты двух стран подписали Совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном. На уровне руководителей и членов правительств двух стран подписаны Соглашение о межрегиональном сотрудничестве, Стратегия экономического сотрудничества на 2017-2019 годы, Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами и др.

«Узбекистан — наш стратегический партнер, сосед, братская страна. Наше население желает процветания, благополучия», — сказал Назарбаев.

Президент Узбекистана Мирзияев оценил переговоры в Астане и свой визит как «исторический».

Это первый официальный визит Шавката Мирзиеева в Казахстан с тех пор, как он в конце прошлого года стал президентом Узбекистана.

По оценкам некоторых экспертов, Казахстан и Узбекистан являются противниками или, по меньшей мере, соперниками в Центральной Азии. Санат Кушкумбаев, доктор политических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в интервью аналитичскому центру отметил, что в регионе такое партнерство можно назвать вынужденным, но взаимовыгодным, так как необходимо поддерживать и укреплять отношения в стратегических сферах — безопасность, стабильность. Не стоит забывать и о важном торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве двух стран.