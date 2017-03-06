Уголовное дело возбудили по факту гибели младенца в Караганде

По факту гибели десятимесячного ребенка в Караганде возбуждено уголовное дело, передает «Казинформ».

«Обстоятельства смерти ребенка расследуются по статье 104 УК «причинение смерти по неосторожности». Допрашиваются 39-летняя мать ребенка, которая отпустила несовершеннолетнюю с грудным ребенком, и уронившая братика девочка», — сообщили в прокуратуре.

Известно, что мать погибшего младенца работает мойщицей на частной автомойке.

Напомним, на скользком тротуаре ученица девятого класса в Караганде поскользнулась и упала, уронив десятимесячного ребенка. Он получил смертельные травмы головы. Девочка принесла младенца в состоянии комы в квартиру, откуда его увезли врачи. Ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него был отек мозга и внутрижелудочное кровоизлияние.