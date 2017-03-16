Транспортные полицейские передали найденную детскую одежду в детдом

8 августа 2016 года в Линейный отдел внутренних дел на станции Караганда-Сортировочная поступило сообщение, что на станции Жезказган с подвижного состава была украдена детская одежда.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими обнаружена недостача 34-х ящиков, где были 544 куртки импортного производства. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млн тенге.

Сотрудниками ЛОВД на ст.Караганда-Сортировочная по подозрению в совершении кражи были задержаны двое жителей области. В марте текущего года по приговору суда г.Жезказган вышеуказанные лица признаны виновными в совершении кражи. Им было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Также судом было конфисковано 120 курток, от которых в суде владельцы отказались. По приговору суда одежда была передана детскому дому г.Жезказган (60 курток), детскому дому «Ботагөз» г.Караганда (30 курток) и «Центру социальной адаптации» г.Темиртау (30 курток), передает пресс-служба ДВД на транспорте.