События 17 марта

17 марта в мире отмечают:

США, Бостон — День эвакуации (в 1776 году английские войска эвакуируются из Бостона)

Таиланд — День национального бокса Муай Тай

События:

1521 — Фернан Магеллан открыл Филиппины.

1845 — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

1898 — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio!

1899 — Американский астроном Уильям Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.



1927 — В Ленинграде на заводе «Светлана» начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.

1960 — В Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.



Родились:

1857 — Алексей Николаевич Бах — российский учёный, академик АН СССР, биохимик; создал перекисную теорию процессов медленного окисления и разработал учение о ферментах.

1919 — Нэт «Кинг» Коул — американский джазовый музыкант и певец. Впервые он приобрёл популярность как вокалист в 1943 году, записав собственную песню, основанную на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца — «Straighten Up and Fly Right».

1938 — Рудольф Нуриев — артист балета, советский, английский и французский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.

1967 — Билли Корган — лидер группы «The Smashing Pumpkins». Корган собрал свою первую группу, которая называлась The Marked и играла музыку в стиле готический металл. Дав несколько концертов в районе Чикаго, группа вскоре перебралась в Сент-Питерсберг, штат Флорида, чтобы продолжить свою карьеру.

1962 — Виталий Окороков — композитор, автор песен, создатель группы «Комбинация» («Два кусочека колбаски», «Ксюша»).

1995 — Елизавета Арзамасова — российская актриса. В четыре года девочка начала сниматься в кино. Параллельно Лиза занималась в музыкальной студии при ГИТИСе.