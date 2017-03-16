События 16 марта

16 марта в мире отмечают:

Казахстан — День республиканской гвардии

Россия — День службы ОБЭП

События:

1831 — В Париже выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

1936 — С конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки «М-1».

1937 — День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России (СЛУ МВД РФ на транспорте).

1962 — Никита Хрущёв объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой.



Родились:

1859 — Александр Попов — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель, статский советник (1901), Почётный инженер-электрик (1899). Один из изобретателей радио.



1884 — Алекса́ндр Беля́ев — русский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы, первый из советских писателей целиком посвятивший себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие (всего более 70 научно-фантастических произведений, в том числе 17 романов).

1935 — Сергей Юрский — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Народный артист РСФСР, актёр («Золотой телёнок», «Маленькие трагедии», «Место встречи изменить нельзя»).

1941 — Бернардо Бертолууччи — итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт. После триумфального успеха фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972) работал за пределами Италии, в том числе на буддийском Востоке, называя себя «скептическим буддистом-любителем».

1964 — Эйч Пи Баксте — настоящее имя Ханс Пе́тер Ге́рдес — вокалист и фронтмен немецкой группы «Scooter». Он основал эту группу в 1993 году вместе с Риком Джорданом, Феррисом Бюллером и Йенсом Теле.



1967 — Богдан Титомир — эстрадный певец, танцор, диджей, поп-исполнитель, телеведущий, бывший участник группы «Кар-мэн».