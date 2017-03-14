События 14 марта

14 марта в мире отмечают:

Международный день рек — день действий в защиту рек, воды и жизни

День числа пи

Япония—Белый день

События:

1730— Утвержден герб Санкт-Петербурга.

1794 — Американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину.

1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография».

1954 — Завершается строительствоК ольцевой линии Московского метрополитена.

1982 — В городе Анахайм, Калифорния, на сцене Radio City, Металлика дала свой первый концерт.

1990 — Из Конституции СССР исключена статья 6 о руководящей роли КПСС.

Родились:

1804 — Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач, дирижёр, создатель венского вальса.

1879 — Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии 1921 года

1925 — Джон Уэйн, английский писатель британский поэт, прозаик и критик. Наиболее известный роман «Спеши вниз».

1933 — Майкл Кейн, английский актёр, обладатель двух «Оскаров» (за фильмы «Отпетые мошенники» и «Ханна и её сёстры»).

1976 — Дэниел Гиллис — канадский актёр. Получил известность благодаря роли Элайджи Майклсона в телесериалах «Дневники вампира» и «Первородные».

1979 — Павел Воля — российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий Comedy Club.