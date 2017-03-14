События 14 марта

14 марта в мире отмечают:
Международный день рек — день действий в защиту рек, воды и жизни
День числа пи
Япония—Белый день
События:
1730— Утвержден герб Санкт-Петербурга.
1794 — Американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину.
1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография».
1954 — Завершается строительствоК ольцевой линии Московского метрополитена.
1982 — В городе Анахайм, Калифорния, на сцене Radio City, Металлика дала свой первый концерт.
1990 — Из Конституции СССР исключена статья 6 о руководящей роли КПСС.
Родились:
1804 — Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач, дирижёр, создатель венского вальса.
1879 — Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии 1921 года
1925 — Джон Уэйн, английский писатель британский поэт, прозаик и критик. Наиболее известный роман «Спеши вниз».
1933 — Майкл Кейн, английский актёр, обладатель двух «Оскаров» (за фильмы «Отпетые мошенники» и «Ханна и её сёстры»).
1976 — Дэниел Гиллис — канадский актёр. Получил известность благодаря роли Элайджи Майклсона в телесериалах «Дневники вампира» и «Первородные».
1979 — Павел Воля — российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий Comedy Club.