События 13 марта

13 марта в мире отмечают:

День Содружества наций

Национальный день тайского слона

События:

1877 — Честер Гринвуд из штата Мэн запатентовал наушники.

1930 — Закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

1930 — Американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. На следующий день 14 марта Венеция Бёрни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя — Плутон.

1938 — Русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.

1954 — Создан Комитет государственной безопасности СССР.

Родились:

1951 — Ирина Алфёрова, актриса. Следующая большая роль в кино — Констанция в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». На эту роль режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел взять Евгению Симонову, но руководство Госкино заставило снимать Алфёрову. Режиссёру пришлось подчиниться, хотя как он считал, актрисе для этого фильма не хватало музыкальности. Однако озвучивать роль он поручил Анастасии Вертинской.

1960 — Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы «U2». В течение своей карьеры он работал над несколькими сольными проектами, например, музыкальной темой к фильму 1996 года «Миссия невыполнима». В составе U2 Адам Клейтон получил 22 награды «Грэмми».

1963 — Вадим Демчог — российский актёр театра и кино, кандидат психологических наук, педагог, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и в театре. Известность заслужил как ведущий «Фрэнки-шоу» на радио «Серебряный дождь». В настоящее время руководит театральным проектом «Арлекиниада». Также Вадим Демчог стал голосом персонажа анимационного веб-сериала «Mr. Freeman».

1971 — Аннабет Гиш, американская актриса, наиболее известная ролью Агента Моники Рейес в сериале «Секретные материалы». Аннабет с самого начала была большой поклонницей «Секретных материалов». Роль в этом телесериале сделала её известной во всём мире, а её героиня Моника Рейс стала самым любимым персонажем самой Аннабет. Чуть позже в одном из многочисленных интервью Аннабет скажет, что не было ещё ни одного фильма, в котором она была бы так предана своему персонажу.