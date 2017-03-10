События 10 марта

10 марта в мире отмечают:

Россия — День архивов

День нарушения причинно-следственных связей

День облачных слонов

События:

1710 — Издан первый печатный учебник по географии на русском языке под названием «Географиа или краткое земного мира описание».

1862 — В США вошли в оборот первые бумажные деньги. 1876 — Спустя три дня после получения патента на изобретённый им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате. 1905 — В Лондоне основан футбольный клуб «Челси».

1982 – Состоялся «Парад планет», вопреки невероятному количеству слухов и предчувствий, прошел без всяких катаклизмов.

Родились:

1926 — Александр Сергеевич Зацепин, российский композитор. Сегодня его песни известны всем и каждому, он сочинил музыку к комедиям Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Его песни стали хитами, пережившими своё время. Среди них «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Так же, как все» и многие другие.

1940 — Чак Норрис (настоящее имя Карлос Рэй Норрис), американский киноактёр, мастер боевых искусств, автор семи книг. Недавно решил заняться поиском и «раскруткой» молодых талантов из России, причём не только потенциальных супермоделей, но и киноактрис, эстрадных певиц, ведущих шоу-программ. Победительниц в конкурсах и на пробах ждёт награда — поездка в Голливуд и участие в фильмах Чака Норриса.

1946 — Владимир Васильевич Гостюхин, российский и белорусский киноактёр.

1958 — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса. Покончив с карьерой модели, Стоун переехала в Нью-Йорк и вскоре дебютировала с незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звёздной пыли», после чего, в основном, появлялась в эпизодах различных сериалов. Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме «Основной инстинкт».

1964 — Александр Анатольевич Белоногов — российский теле- и радиоведущий, широко известный как Ви-джей MTV Россия. Александр Анатольевич стал героем нескольких видеоклипов. Например, он снимался в клипе на песню «Лети за облака» певицы Светы, в клипе на песню «Модный танец Арам Зам Зам» группы «Дискотека Авария и в клипе «Я люблю его» группы Тутси.