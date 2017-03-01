События 1 марта

1 марта в мире отмечают:

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день комплимента

Казахстан — День благодарности

Россия — День эксперта-криминалиста

Россия — День иммунитета

Россия — День кошки

События:

1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1799 — В Санкт-Петербурге запрещено танцевать вальс.

1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1947 — Начал свою деятельность Международный валютный фонд.



1993 — День создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) УБОП.

Родились:



1445 — Сандро Боттичелли, великий итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. В честь Боттичелли назван кратер на планете Меркурий.

1963 — Томас Андерс (настоящее имя Бернд Вайдунг), известный немецкий поп-певец, солист поп-группы «Modern Talking». В октябре 1984 года Томас и Дитер Бо́лен объединились в дуэт Modern Talking и выпустили сингл «You’re My Heart, You’re My Soul», который стал номером один в Европе. Этот сингл продержался полгода в европейских списках популярности.

1966 — Зак Снайдер, американский режиссёр, сценарист, продюсер. Славу режиссёру принесла лента «300 спартанцев». Фильм имел оглушительный кассовый успех, и теперь Снайдер привлекает внимание своими потенциальными проектами. Но Зак Снайдер не стал снимать сиквел «300 спартанцев» «300 спартанцев: Расцвет империи», а просто участвовал в написании сценария и продюсировании новой ленты, которая вышла в 2014 году.

1978 — Дженсен Эклс, американский актёр. В 2005 году Дженсен Эклс получил главную роль Дина Винчестера в мистическом сериале «Сверхъестественное» производства компании Warner Brothers, в котором также в главной роли снялся Джаред Падалеки.

1987 — Настасья Самбурская — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.. В 2015 году стала лицом фитнес-проекта BodyLab вместе с чемпионом Arnold Classic Денисом Гусевым.

1980 — Анна Семенович, российская фигуристка и певица из группы «Блестящие». В роли ведущей пилотной программы «Адреналин па-ти» (канал «СТС»), брала интервью у группы «Блестящие» (в усечённом составе Фриске, Новикова, Ковальчук), после чего получила от продюсеров группы Андрея Грозного и Андрея Шлыкова предложение присоединиться к её составу. Анна Семенович отказалась от работы на канале «Муз-ТВ» и начала свою карьеру в «Блестящих».

1994 — Джастин Бибер, канадский певец. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Браун организовал для Бибера встречу с Ашером в Атланте. Джастин Тимберлейк также хотел подписать контракт с Джастином, но Бибер выбрал Ашера.