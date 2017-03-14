Смерть супруги замакима района расследуют в Караганде

Несчастный случай произошел 12 марта.

Полицейские расследуют смерть супруги заместителя акима Октябрьского района Караганды Аскербека Халтонова, передает Today.kz. Несчастный случай произошел 12 марта. По предварительным данным, 33-летняя женщина почувствовала недомогание, упала и ударилась головой об острый угол газовой плиты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, смерть рассматривается как несчастный случай.

«Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Гульжан Сулейменова.

Информацию о том, что погибшая являлась женой заместителя акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подтвердили в акимате.