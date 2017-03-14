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Смерть супруги замакима района расследуют в Караганде

Алтынай Сарсенбаева 8 часов назад Комментировать 29

Несчастный случай произошел 12 марта.

Полицейские расследуют смерть супруги заместителя акима Октябрьского района Караганды Аскербека Халтонова, передает Today.kz. Несчастный случай произошел 12 марта. По предварительным данным, 33-летняя женщина почувствовала недомогание, упала и ударилась головой об острый угол газовой плиты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, смерть рассматривается как несчастный случай.

«Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Карагандинской области Гульжан Сулейменова.

Информацию о том, что погибшая являлась женой заместителя акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подтвердили в акимате.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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