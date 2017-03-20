Синоптики: весна 2017 будет затяжной и неустойчивой

Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики Казгидромета.

Весна в Казахстане будет нестабильной: тепло придет только в середине апреля, а в мае вновь похолодает! Без существенных осадков и резких перепадов температур синоптики прогнозируют погоду лишь на западе страны.

При этом в Казгидромете отмечают, что уже в середине апреля, благодаря теплым воздушным массам из Средней Азии, в стране установится не по сезону теплая, а местами даже жаркая погода. Столбики термометра на севере поднимутся до 15 градусов выше нуля, а на юге и вовсе достигнут 25! Но уже в мае солнечные дни сменит пасмурная погода. И температура начнет понижаться. В ночное время даже возможны заморозки. В последний месяц весны синоптики прогнозируют мокрый снег на севере и дожди на юге.

Не побалует теплом казахстанцев и погода на Наурыз. На востоке страны ожидаются, к примеру, низовые метели, относительно спокойная погода будет стоять лишь на севере и в центре страны. Но не стоит забывать и о народных приметах, сложившихся на протяжении целых столетий.

Если в конце февраля с крыш свисают длинные сосульки – к долгой весне и хорошему лету.

Поздняя весна предвещает хорошую погоду летом.

Грачи прилетели – через месяц снег сойдет.

Апрельский цветок ломает ледок.

Так что ждем весну, за которой (по приметам) последует теплое лето.