Селфи-эстафета пройдет на Наурыз в Караганде

Праздничная эстафета под названием «Наурыз селфи» стартует 21 марта и продлится в Шахтёрской столице до 23 числа, передает novoetv.kz.

Организацией эстафеты горожане обязаны молодежному ресурсному центру Караганды. Участвовать в этом «Наурыз селфи» может каждый, у кого есть смартфон и страничка в социальных сетях. Обязательные элементы фото — юрты, люди в национальных костюмах, национальные игры, богатый дастархан или гулянья. Главное — чтобы участник эстафеты фотографировал себя самостоятельно и придерживался тематики. Получившийся снимок участники размещают с необходимыми хэштегами в Сети. Для праздничной эстафеты сотрудники ресурсного центра выбрали хэштеги #nauryzselfie и #nauryzkrg. Этими подписями участникам предстоит снабжать фотографии, чтобы облегчить поиск самых интересных и популярных снимков о подготовке Наурыза и его праздновании.

«Так или иначе, в дни праздника Наурыз горожане и гости города отправляются на прогулку и все становятся его участниками: кто-то пришел посмотреть на торжество, кто-то выступает организатором, но ведь все мы фиксируем это на камеру сотовых телефонов. Если раньше Наурыз праздновали только 22 марта, теперь на набережной центрального парка и каскадной площади торжество разворачивается 22 и 23 числа, а 21 марта идет подготовка — ее тоже можно заснять. Поэтому мы и решили провести эстафету «Наурыз селфи». После нее на страничках пользователей останется память: это и фотографии, и впечатления, и комментарии других пользователей», — поясняет руководитель сектора информационной работы и мониторинга молодежного ресурсного центра Андрей Савчук.

Эта фото-эстафета проводится в Караганде впервые. В ресурсном центре добавляют: с помощью такой кибер-эстафеты ознакомиться с национальной культурой и проведением праздника Наурыз смогут не только казахстанцы — ведь в соцсетях нет границ, и фото с праздничной тематикой увидят люди со всего мира.

Свои селфи предлагают размещать на страничках во «Вконтакте», «Facebook» «Instagram» и в «Твиттере». С теми же хэштегами, кстати, можно размещать и популярные сегодня короткие видео.

Стоит добавить: чтобы участвовать в эстафете, необязательно находиться на Наурыз именно в Караганде — участники могут размещать симки на праздник из любого города-спутника. Самое важное — выкладывать свои фото в интернет. К слову, на юртах на площадках основных гуляний центрального парка будут размещены специальные постеры с хэштегами #nauryzselfie и #nauryzkrg.