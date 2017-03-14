Злостных неплательщиков штрафов будут арестовывать в Карагандинской области

Пойти на крайнюю меру в отношении злостных неплательщиков полицейских вынудила статистика. В Карагандинской области две трети нарушителей не оплачивают штрафы.

До пяти суток ареста грозит тем, кто уклоняется от оплаты административного штрафа за нарушение ПДД и общественной безопасности. На эти меры полицейских подтолкнул рост числа злостных должников. Только за два месяца 2017 года наложено штрафов на сумму 236 млн тенге. Из них неоплаченными остались 160 млн тенге.

«Статья 669 Кодекса об административных правонарушениях была принята в прошлом году в целях неотвратимости наказания за совершённое правонарушение. Применяется как профилактика недопущения повторного совершения правонарушения. Ответственность по ней наступает за неисполнение приговора и решения суда. Санкция статьи предусматривает административный штраф или административный арест до пяти суток», – пояснил начальник управления административной полиции ДВД Карагандинской области Валерий Коваленко.

Ранее эту статью применяли исключительно судебные исполнители. Однако во время заседания круглого стола полицейские смогли доказать прокурорам, что ею могут воспользоваться и сотрудники органов внутренних дел. В конце 2016 года впервые применили на практике.

«В прошлом году было наложено 2,1 млрд тенге штрафов на жителей Карагандинской области, из них оплачено более 1 млрд. Исполненных производств 53%. В прошлом году за злостное уклонение от оплаты штрафа мы привлекли к ответственности по 669 статье девять человек. Мера оказалась действенной», – подчеркнул Коваленко.

Всего в Карагандинской области 19,5 тысяч человек подверглись административному штрафу. Из них не оплатили его более 10 тысяч карагандинцев. Полицейские надеются, что как только население узнает о грозящем теперь аресте за неуплату штрафа, показатели изменятся в лучшую сторону.

«Целью не является подвергнуть аресту лиц, допустивших правонарушение и своевременно не оплативших штрафы. Цель – профилактика. У нас увеличилось количество неплательщиков штрафов: две трети граждан не оплачивают штрафы. Поэтому мы вынуждены идти на крайние меры», — заявил Валерий Коваленко.

После празднования Наурыза всем участковым инспекторам и сотрудникам дорожного патруля поступят списки должников. В ДВД обещают чаще применять крайние меры к злостным неплательщикам.

В полиции напоминают, что у должников по закону есть 30 дней на добровольную оплату штрафа и ещё 10 дней на обжалование.