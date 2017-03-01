Сапиев рассказал, чем займется на посту депутата Мажилиса

Олимпийский чемпион уверяет, что, будучи депутатом Мажилиса Парламента РК, будет вникать во все вопросы, касающиеся дальнейшего процветания казахстанцев.

Серик Сапиев прокомментировал своё назначение на пост депутата Мажилиса Парламента РК и рассказал, чем будет заниматься на новой должности.

«Я очень рад, что партия меня поддержала. В свою очередь обещаю не подводить. Буду трудиться на благо нашего народа и пахать на благо Казахстана», – сказал олимпийский чемпион.

По словам депутата, вступить в ряды мажилисменов он мечтал уже давно. В каком именно комитете Серик Сапиев будет исполнять свои обязанности, пока неизвестно. Но олимпийский чемпион отметил, что хочет заниматься социальными вопросами.

«Я пока не знаю, в какой комитет меня определят, но буду вникать во всю работу, не только определённого комитета. Очень хотелось бы оказывать населению какую-то социальную помощь», – пояснил Сапиев.

На новой должности олимпийский чемпион также обещает работать над пропагандой спорта в Казахстане. В частности, он намерен поддержать закон «О спорте», в который сейчас вносятся изменения.

Центральная избирательная комиссия РК приняла решение о назначении Серика Сапиева на должность депутата Мажилиса Парламента РК 28 февраля.

Сапиев пришёл на место депутата Тиникеева, который в декабре 2016 года сложил свои полномочия. Это случилось после того, как в сети появилось скандальное видео с избиением и унижением карагандинского экс-депутата Николая Полевого. На видеозаписи мажилисмен бил по щекам своего бывшего коллегу. Позже Мухтар Тиникеев признался, что на видео действительно он, и назвал его шуточным. Сам Николай Полевой назвал ролик «семейным разговором».