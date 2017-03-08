Самую красивую сотрудницу полиции выбрали в Карагандинской области

Самая красивая сотрудница полиции Казахстана работает в УВД Караганды, передает «Казинформ».

Оперуполнамоченная Ново-Майкудукского отдела полиции УВД Караганды, майор полиции Елена Мустакимова в прошлом году была признана «Мисс Полиция — 2016» МВД Казахстана. В канун 8 Марта на региональном конкурсе красоты «Красота и отвага» среди женщин-полицейских в департаменте внутренних дел Карагандинской области Елена вновь заняла первое место. Члены жюри во главе с советником начальника ДВД региона Болата Ахимбекова единогласно отдали Елене свои голоса.

Семь конкурсанток показали умение в считанные секунды собрать и разбирать пистолет, продемонстрировали навыки стрельбы и рукопашного боя.

Всех женщин в погонах, а их более одной тысячи в Карагандинской области, поздравил с 8 Марта начальник ДВД региона Мергенбай Жаппаров.

«Наши женщины способны наравне с мужчинами руководить предприятиями, управлять самолетами и поездами, задерживать преступников, защищать в чрезвычайных ситуациях. Женщины встали в строй на защиту Родины, пошли в политику и начали управлять государствами. Пожалуй, сейчас в мире нет такой профессии, которую бы они не освоили. В Стратегии «Казахстан-2050» Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что «женщина — опора семьи, а значит — опора государства», — сказал генерал-майор полиции Мергенбай Жаппаров.

Как отметил Жаппаров, женщинам удается органично совмещать образ женщины-матери и женщины-профессионала.

«В органах внутренних дел Карагандинской области служит более тысячи женщин. Наравне с мужчинами они выполняют задачи по профилактике преступности, расследуют сложные уголовные дела, раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечивают охрану общественного порядка и другие важные полицейские функции. Вместе с тем, наши женщины всегда и на бытовом посту — они растят наших детей, охраняют домашний очаг и тыл, без них не обходятся ни будни, ни досуг. В этот яркий весенний день искренне желаю вам крепкого здоровья, любви и тепла, материнского счастья и семейных радостей, молодости и красоты», — поздравил женщин Жергенбай Жаппаров.

Генерал-майор Жаппаров наградил четверых сотрудниц нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» ІІ степени, четверыхсотрудниц — грамотой МВД, шестерых — благодарственными письмами министра внутренних дел, девятерым сотрудницам объявлена благодарность. Еще 11 ветеранов-женщин награждены грамотами, 350 сотрудниц получили денежные премии.