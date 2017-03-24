Продолжаются поиски пропавшего на озере Балхаш рыбака

Водолазы продолжают поиски жителя Балхаша, упавшего под лед вместе с автомобилем «Ниссан Терано».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области, поиски не прекращаются даже ночью.

«Водолазы посменно, круглосуточно ищут мужчину 1953 года рождения. Машина уже поднята на поверхность. Рыбака там не было», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Спасшиеся трое мужчин, которые также находились в салоне джипа, рассказали, что пропавший рыбак помог им выбраться из тонувшего автомобиля — он вытолкал друзей, а сам не выплыл.

Напомним, 21 марта четверо рыбаков провалились под лед на озере Балхаш в Карагандинской области. Установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Терано» с тремя пассажирами выехали на лед озера, что в двух километрах от Балхаша. На тонком льду машина с людьми провалилась.

По материалам inform.kz