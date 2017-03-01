Предполагаемого педофила ищут в Темиртау

Неизвестный напал на несовершеннолетнюю недалеко от средней школы № 20.

Управление внутренних дел Темиртау просит население помочь в поимке неустановленного педофила, который напал на несовершеннолетнюю девочку возле школы и изнасиловал ее.

В поступившей из Восточного отдела полиции УВД Темиртау ориентировке указано, что неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю возле общеобразовательной средней школы №20 во втором микрорайоне Темиртау. Ведется досудебное производство по статье 120 часть 3 Уголовного кодекса.

«В совершении данного преступления подозревается мужчина, национальность не установлена, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, неопрятного вида. Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка болоньевая черная, свитер черный, штаны спортивные черные, кроссовки черные», — сообщается в ориентировке УВД.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемом и совершенном преступлении, полицейские просят звонить в Восточный отдел полиции УВД Темиртау по телефонам: 8 7213 95 42 00, 95 10 02 либо 102.