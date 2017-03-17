Помочь спасти котёнку глаз призывают волонтёры Караганды

Буквально на днях карагандинские волонтёры группы «Дари добро» спасли ещё одну живую душу — черного котёнка трёх месяцев от роду, передает novoetv.kz.

Сейчас котик находится на передержке у ветеринара, и жизни его ничего не угрожает, однако теперь идёт борьба за глаз малыша.

Пирса нашли с травмированным глазом и ушибленной спинкой. Ветеринарный врач прооперировал «найдёныша» и на время приютил у себя — подлечить и обогреть зверька. Но трёхмесячный котёнок сейчас находится на грани потери глаза.

Волонтёры обращаются к небезразличным людям с просьбой помочь в лечении котёнка — ведь лекарства и услуги ветеринара стоят денег, а если глаз Пирса удастся спасти, то переносить ещё одну операцию котёнку не потребуется.

Киви-кошелёк для помощи котёнку: 8 707 866 0119

При перечислении указать «для чёрного котёнка Пирса».