Полиция Караганды разыскивает сбившего пешехода водителя

Полиция Караганды разыскивает водителя неустановленной машины, сбившего пешехода, передает inform.kz.

«В день празднования Наурыза, 22 марта, в 22 часа неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки совершил наезд на пешехода в Караганде по улице Муканова, после чего скрылся. Человек был сбит в направлении автостанции Юго-Востока», — сообщили в местной полицейской службе департамента внутренних дел Карагандинской области.

Пострадавший с травмами доставлен в больницу. В отношении неустановленного водителя расследуется уголовное дело по статьям 345 УК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 УК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Полицейские призывают отозваться всех свидетелей наезда на пешехода.

«Просим всех, кто обладает информацией о нахождении автомобиля и его владельце, сообщить по телефонам 102 или 8 701 5500191», — сообщили в отделе розыска местной полицейской службы.