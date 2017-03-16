По делу учителя Пака проведут новое расследование

В Карагандинском облсуде рассмотрели заявление адвоката осуждённого за лжетерроризм Юрия Пака о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Основанием для подачи ходатайства стали результаты независимой экспертизы. Российские эксперты, изучив аудиозапись звонка, пришли к выводу, что голос звонившего не принадлежит осуждённому за лжетерроризм Юрию Паку. Также экспертиза показала, что звонок производился из разных помещений: первая часть в помещении, вторая – на улице. Между тем, согласно свидетельским показаниям, Юрий Пак во время звонка находился в школе и на улицу не выходил. Кроме того, у звонившего и Юрия Пака есть дефекты речи, кардинально отличающиеся друг от друга.

«Обращаю внимание высокого суда, что кортавость и гнусавость – это два дефекта речи, которые принципиально отличаются друг от друга, как правая и левая нога. Даже если бы эксперты не смогли дать ответы на другие поставленные вопросы, ответ на этот вопрос для стороны защиты вполне достаточный, чтобы говорить о невиновности моего подзащитного», — подчеркнул в суде адвокат Сергей Ким.

Во время расследования и судебного разбирательства сторона защиты неоднократно указывала на то, что у Юрия Пака имеются дефекты речи, подтвердить которые могла бы судебно-медицинская экспертиза. Но эти доводы остались без внимания следствия и суда. Адвокат также заострил внимание, что сможет представить следствию ответ на запрос корпорации Samsung о технических возможностях мобильного телефона Юрия Пака. Компания разрешила использовать ответ только во время рассмотрения дела в кассационной инстанции. Поэтому озвучивать полученные данные сторона защиты пока не стала.

«На основании изложенного прошу суд отменить постановление суда от 29 ноября 2016 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и направить материалы прокурору для назначения расследования», – резюмировал адвокат.

Прокурор посчитал преждевременно требовать отмены приговора Паку. Но поддержал ходатайство адвоката в части направления результатов экспертизы прокурору для вынесения заключения о наличии или отсутствии оснований для возбуждения расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.

Однако суд принял решение направить материалы дела в прокуратуру сразу для назначения расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Судебная коллегия приходит к следующему: в соответствии с пунктом 4 статьи 502 Уголовно-процессуального кодекса, если в ходатайстве указываются обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 статьи 502 УПК РК, суд направляет материалы прокурору для организации их расследования. Учитывая, что в ходатайстве адвоката приведены обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 502 УПК РК, оно подлежит направлению прокурору для организации проверки или расследования. Касательно отмены постановления судебной коллегии уголовного суда, судебная коллегия считает, что данные требования преждевременные. Судебная коллегия постановила направить материалы ходатайства адвоката Кима прокурору для организации проверки или расследования», – огласил постановление председательствующий судья.

Таким образом, дело осуждённого Юрия Пака направлено на новое расследование. В этом случае возможны два варианта: либо вызов в суд ростовских экспертов для дачи показаний; либо назначение повторной экспертизы. Сторона защиты договорилась, что сможет провести аналогичную экспертизу в Москве.

Заявление о пересмотре дела адвокат Пака подал в суд 7 марта. Ростовский центр судебной экспертизы провёл независимое исследование представленных аудиозаписей голосов. Результаты позволяют делать вывод о невиновности Пака. Эксперты обнаружили монтаж аудиозаписи, подчеркнув, что начало разговора и последняя часть происходят в разных помещениях. Они не исключают, что звонивший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

10 марта Абайский районный суд сократил неотбытый срок наказания Юрию Паку на пять месяцев и 12 дней. Таким образом, учителю физике осталось сидеть один год и четыре месяца.

Учителя физики ¬обвинили в ¬том, что 14 апреля 20¬15 года он «заминировал» ЦУМ в Караганде. Юрий Пак отрицал причастность к этому преступлению. Однако суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы.