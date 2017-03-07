Паводковую ситуацию в Карагандинской области начали контролировать с космоса

Спасатели Карагандинской области начали следить за паводковой ситуацией в регионе из космоса.

«По поручению акима Карагандинской области об использовании данных космического мониторинга для комплексного обследования паводков сообщаю, что между департаментом по чрезвычайным ситуациям и акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» заключен договор для оказания услуги», — сообщил на совещании руководитель департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев.

Компания будет предоставлять спасателям данные дистанционного зондирования Земли из космоса, что даст более достоверную картину по паводкам.

«В рамках заключенного договора с 1 марта два раза в сутки специалисты компании начали предоставлять космические снимки для мониторинга схода снежного покрова, силы течений рек и прохождения паводковых вод на территории области, — сказал Ибрагим Кульшимбаев. — В целом работа по организации и проведению противопаводковых мероприятий находится на особом контроле. Тем не менее, в целях безаварийного пропуска паводковых вод и во исполнение рекомендации межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, предлагаю с 6 марта по 6 апреля объявить месячник по подготовке населенных пунктов к паводковому периоду».

Готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период будет проверена в ходе республиканских командно-штабных учений «Көктем 2017», которые пройдут 9-10 марта.